Familie en vrienden nemen donderdagavond afscheid van muzikant Tom Pintens in OLT Rivierenhof Deurne

"Kom zoals je bent, maar weet dat Tom erg hield van gekleurde sokken", laat de familie weten in de uitnodiging voor het afscheid. De avond zal in het teken staan van "dankbaarheid voor alles wat hij voor ons heeft betekend". Hoop ook, want "er is zon in de lucht" staat te lezen bovenaan het overlijdensbericht.