Tim Van Droogenbroeck, alias FootboxG, uit Affligem is wereldkampioen beatboxen

FootboxG heeft al heel wat fans op de sociale media. Op Youtube bijvoorbeeld heeft hij 250.000 abonnees, maar ook op Instagram en Tik Tok is hij erg populair. De wereldtitel zal alles nog in een stroomversnelling brengen, verwacht Tim. "Een Frans jurylid kwam me feliciteren en wist me te vertellen dat ik komend jaar in maar liefst 30 landen of meer zal kunnen optreden. Maar ik hoop ook in België nu meer te kunnen optreden en meer workshops te kunnen geven in scholen of op evenementen. En ik droom ook van een set op een festival als Dour, Pukkelpop of, waarom niet, Tomorrowland."