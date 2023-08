Frans (83) uit Begijnendijk organiseert al jaren busrit naar herdenking van mijnramp in Marcinelle: "Ook veel slachtoffers uit ons dorp"

8 augustus 1956 is een tragische dag in de Belgische geschiedenis, want op die dag vond in het dorpje Marcinelle de grootste mijnramp van ons land plaats. Bij een brand in de kolenmijn van Bois du Cazier kwamen 262 mensen om het leven, onder hen ook 33 jonge mannen uit de streek van Begijnendijk.

Frans Wijns was toen 16 jaar en herinnert zich de dag nog goed. "We kregen het nieuws te horen via de radio. Het dorp stond meteen in rep en roer", zegt de intussen 83-jarige Frans. "Vroeger kende iedereen in het dorp elkaar, ik kende dan ook heel wat van de slachtoffers. Met auto’s trokken familie en vrienden naar Marcinelle om er te gaan helpen, of om de lichamen te identificeren."