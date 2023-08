Grondwaterstanden zijn gevoelig verbeterd na natte juli (maar er blijft een structureel tekort)

Een maand geleden had nog 43 procent van de meetplaatsen te maken met lage tot zeer lage grondwaterstanden. Dat aantal is dus gehalveerd dankzij de natte julimaand.

Ter vergelijking: precies een jaar geleden was de situatie nog compleet omgekeerd. We hadden na een kurkdroge maand juli toen lage of zeer lage grondwaterstanden op maar liefst 79 procent van de meetpunten.

De onderstaande grafiek van de VMM toont hoe wisselend de situatie is geweest de voorbije tijd. Begin september vorig jaar bereikten we een dieptepunt qua waterstanden, waarna de situatie met horten en stoten verbeterde. In februari dit jaar regende het heel weinig, maar een natte maand maart en april maakten veel goed. Tot we een warme en vrij droge maand juni kregen.