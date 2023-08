Hasseltse stadsbestuur wil overleg met buurtbewoners Manteliusstraat over overlast door doorgangshuizen

Sinds de komst van de doorgangshuizen in de Manteliusstraat in Hasselt is er volgens de buurtbewoners regelmatig sprake van overlast. De politie bevestigt dat er dit jaar al 25 meldingen zijn binnengekomen. Het zou gaan om vernielingen, drugsdeals en diefstallen. In dezelfde wijk is ook het inloophuis Café Anoniem, een plaats waar dak- en thuislozen voor allerlei diensten terechtkunnen. Die mensen worden begeleid door een maatschappelijk werker en moeten ook een reglement ondertekenen voor ze mogen inhuizen.

De Hasseltse schepen van welzijn Derya Erdogan laat weten dat er vorige week al een bewoner van zo'n doorgangshuis is uitgezet omdat hij de regels niet respecteerde. Maar toch blijven meldingen over overlast binnenkomen. Ze plant daarom een overleg met de buurtbewoners. "We willen van hen horen om welke problemen het concreet gaat en, als ze dat weten, wie van de bewoners van de doorgangshuizen daarvoor verantwoordelijk is. Pas dan kunnen we maatregelen nemen. Op dit moment is dat nog allemaal onduidelijk."