In Heule is een chili-arend gestolen, eigenaars roepen buurtbewoners op om rond te kijken in de bomen

Vorige week in de nacht van woensdag op donderdag werd de riem doorgesneden waarmee de chili-arend vast zat aan zijn blok. De chili-arend, of ook wel de grijze arendbuizerd, is zo'n 60 tot 80 centimeter groot. "Mocht onze arend Thor er aan geknabbeld hebben, dan zou dat er anders uitzien. Nu is de riem recht afgesneden."

Ze heeft geen idee wie dat gedaan zou hebben. "De mensen zien een roofvogel en denken dat de vogel in de natuur moet leven in plaats van in een volière. Ze weten niet dat die vogels zijn opgeleerd met de hand en het niet gewoon zijn om te jagen. Hij krijgt elke dag zijn eten op de handschoen."