Jean-Jacques Soenen schreef een boek over 50 jaar Paulusfeesten: “Met verhalen en anekdotes van 40 vrienden van de feesten”

De Paulusfeesten van Oostende bestaan 50 jaar. Voor het thema van dit jaar hebben de organisatoren zich laten inspireren door het ontstaan van de Paulusfeesten. In 1969 organiseerde Iwein Scheer, de cafébaas van ’t Kroegske, een verjaardagsfeestje in kerstsfeer voor een jarige vriend. Het kerstfeestje in de zomer is in 1973 uitgemond in wat we nu kennen als de Paulusfeesten.