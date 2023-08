Jubilieumeditie 40 jaar Antilliaanse Feesten in volle voorbereiding: "Eerste kampeerders komen dag vroeger voor beste plek"

Wat begon als een tuinfeest van het plaatselijke jongerencafé Cahier de Brouillon met één Antilliaanse groep is in 40 jaar tijd uitgegroeid tot een heus festival in de Blauwbossen van Hoogstraten. "Het festival is elk jaar wat groter geworden maar het is heel geleidelijk gegaan", zegt organisator Freya Verschueren. Zij is de dochter van Lode, één van de medeoprichters. "Het is vooral mond-aan-mond-reclame geweest. De festivalgangers van het eerste uur zijn blijven komen en die groep is alleen maar groter en groter geworden."