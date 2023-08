Karl Vannieuwkerke neemt het op voor winnares Merci Poupoufiets na kritiek: "Eikels! Is een greintje empathie zoveel gevraagd?"

Die is in zijn wekelijkse brief voor de Krant van West-Vlaanderen niet te spreken over hoe er op sociale media gesproken wordt over Frieda Feyaerts uit Kessel-Lo. De 72-jarige vrouw was de gelukkige die het eerbetoon aan Raymond Poulidor, de grootvader van Van der Poel, toegestuurd kreeg. Op de sociale media van "Vive le vélo" las Vannieuwkerke achteraf echter de ene na de andere kwetsende opmerking over haar leeftijd.