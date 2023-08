CHECK - Wat is het controversiële "Kill the boer"-lied uit Zuid-Afrika dat viraal blijft gaan?

In het kort? Een filmpje van een politieke bijeenkomst in Zuid-Afrika gaat al weken viraal op het internet. In het filmpje zie je een politicus een strijdlied scanderen, duizenden aanhangers zingen mee en de tekst gaat: "Kill the boer, the farmer". Volgens veel mensen gaat het om een oproep tot genocide op blanke Afrikaner. Het wordt dan ook vaak gedeeld als vermeend bewijs van racisme tegen blanke mensen.

Maar? We kregen veel vragen binnen over het lied. Het dateert uit het apartheidsregime en lokt ook in Zuid-Afrika veel controverse uit. Zo zijn er al verschillende rechtszaken over gevoerd, waarbij het zowel als haatspraak werd bestempeld als een vorm van vrije meningsuiting. In september start overigens een nieuwe rechtszaak.

Het lied is volgens het laatste bekende vonnis niet meteen een directe oproep tot geweld en dus niet letterlijk te nemen. Dat wil niet zeggen dat er geen geweld tegen blanke boeren is en geen racisme, alleen is een directe relatie moeilijk aantoonbaar. Er zijn ook andere redenen dan racisme voor geweld. Geweld is sowieso een groot probleem in Zuid-Afrika, niet alleen op blanken maar bij de hele bevolking.