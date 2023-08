Kitesurfer met materiaalpech gered voor de kust van Oostduinkerke

In surfclub SYCOD aan de Alfred Devoslaan in Oostduinkerke sloegen twee watersporters gisteren alarm. Ze hadden een kitesurfer gezien die al ver op zee zat en problemen leek te hebben met zijn materiaal. Er werd meteen een reddingsprocedure opgestart. Een reddingshelikopter en de reddingsboot Brandaris uit Nieuwpoort werden uitgestuurd om de man op te pikken. Er kwam ook een ziekenwagen ter plaatse.

Het was de Brandaris die als eerste ter plekke was en de man aan boord haalde. Zijn zeil was onbruikbaar geworden door een lek. Dankzij zijn thermisch pak was hij niet onderkoeld. Omdat er een noordwestenwind stond, had hij met zijn plank ook kunnen terugzwemmen naar het strand. Maar dat zou hem wel veel inspanning hebben gekost.