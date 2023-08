Krijgt Frankrijk in Niger de boemerang terug van zijn arrogante "Françafrique"-politiek ?

Frankrijk voerde bijvoorbeeld in een aantal ex-kolonies de munt CFA in. Die was gelinkt aan de Franse frank en later de euro. De CFA benadeelde de export en de concurrentiekracht van de plaatselijke producten in landen als Senegal, Togo en Benin. Die werden overspoeld door goedkopere importproducten. Voor de plaatselijke elites was het gemakkelijk om hun kapitaal weg te sluizen naar Europa en de Fransen hadden zich ook goed ingenesteld in enkele Afrikaanse Centrale Banken. Toen in 1994 de CFA werd gedevalueerd, leidde dat toen al tot onlusten, want de koopkracht van de plaatselijke bevolking ging mee de dieperik in. Met andere woorden: Frankrijk coöpteerde de elites, en ontnam de ex-kolonies hun soevereiniteit, want ze hadden geen beheer over hun eigen grondstoffen.