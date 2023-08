Lokerse Feesten neemt maatregelen na klachten over lange wachtrijen: "Verwachten piekmoment voor optreden Blur"

Toch neemt de organisatie maatregelen, want vanavond wordt de grootste drukte verwacht, voor het optreden van de Britse band Blur. "Dan verwachten we echt een piek qua drukte. Daarom voeren we op de weg van de kassa's naar de ingang eenrichtingsverkeer in. Dan kan er gemakkelijker aangeschoven worden en zal de drukte hopelijk veel minder zijn. We roepen sowieso ook op om ruim op tijd te komen, zodat niet iedereen op hetzelfde moment naar binnen moet."

Het optreden van Blur is voorzien om kwart over tien.