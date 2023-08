Jonge weduwe Mieke (37) wandelt samen met lotgenoten de Dodentocht: "Tijdens een wandeling ben je verplicht om tijd te nemen voor jezelf"

Onverwacht verloor Mieke (37) in het najaar van 2021 haar echtgenoot Bram. Het plotse verlies kwam hard aan, in een klap stond ze er alleen voor. "De dood van mijn man heeft een gigantische impact gehad op mijn leven", vertelt Mieke. "Ik zag even geen toekomst meer, maar ik bleef gewoon gaan. Ik wilde geen extra zorg zijn voor mijn twee kinderen, maar alleen kan je niet blijven doen wat je normaal met twee deed."

Na het drama vond ze via sociale media steun bij lotgenote Isabel Steelandt (41). Samen richtten ze in februari de nieuwe vzw Never Walk Alone op, om er te zijn voor mensen in onze situatie "al is het maar voor de praktische beslommeringen."

"Je moet jezelf laten verplichten om je te omringen, maar hulp vragen is moeilijk", zegt Mieke. "Je blijft verder doen, maar je moet ook tijd nemen voor jezelf, en met wandelen ben je verplicht om dat te doen." Vrijdag wandelt Mieke ter ere van haar overleden man de Dodentocht. Dat doet ze niet alleen, maar samen met lotgenoten.