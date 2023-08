Mysteries van Vlaanderen: loopt er een geheim goudspoor onder de grond in Brussel? (deel 1) 

Het spoor zelf is voorlopig nog spoorloos. Radio2 neemt contact op met NMBS, Infrabel én de Nationale Bank om te kijken of zij verder kunnen helpen. Er moet hier en daar opzoekingswerk gebeuren. Radio2 begint met te onderzoeken of het technisch allemaal wel kan. Een vracht goud zou enorm veel wegen, is er eigenlijk wel een locomotief die krachtig genoeg is om die lading te transporteren? Trainworld, het Belgische treinmuseum van de NMBS in Schaarbeek, doet vermoeden van wel. Tussen de vele historische locomotieven die er tentoongesteld staan, valt één model op: locomotief Type 12 (ook wel "Atlantic 12" genoemd), serienummer 12.004.

"Dat is echt een beest van een locomotief", vertelt Marijke Keersebilk. "Als je ernaast staat, zie je dat de wielen 2,10 meter hoog zijn. Voor zijn tijd reed het toestel ook al erg snel en ook zijn kracht valt op." Het model werd ontworpen in 1939 en gebruikt tot 1962. Het toestel dat in Trainworld staat, is het enige toestel dat bewaard is gebleven.