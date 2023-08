Mysteries van Vlaanderen: er ligt goud in de Nationale Bank, dus misschien bestaat het goudspoor ook? (deel 2) 

"Hier in de Nationale Bank van België ligt nu nog maar een héél klein beetje goud", vertelt woordvoerder Geert Sciot. "Ons land bezit in totaal zo'n 227 ton goud, maar het overgrote deel van het Belgische goud wordt op dit moment bewaard in Londen. Een kleiner deel ligt in Canada en een ander deel in Zwitserland. Op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog is dat goud in allerijl verplaatst", klinkt het.

Misschien toen al via het geheime goudspoor dat Radio2 nu zoekt? Sciot schudt zijn hoofd. "Nee, toen is er geen trein, maar een boot gebruikt. Het grootste deel van het goud is zo uit België geëvacueerd. Er ligt nu nog zo weinig goud in de nationale bank dat een speciaal spoor om het in veiligheid te brengen niet meer nodig is." Hoeveel goud de Nationale Bank dan nog in haar bezit heeft in Brussel? "Veel minder dan vroeger", klinkt het geheimzinnig. "Het zit goed weggeborgen in de kelders en kluizen van dit gebouw."