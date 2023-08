Mysteries van Vlaanderen: er is een goudspoor en het is verrassend gewoon (slot)

Radio2 is in de reeks Mysteries van Vlaanderen op zoek naar het geheime goudspoor. Een spoor dat onder de Nationale Bank in Brussel zou lopen en in tijden van crisis het goud snel in veiligheid kan brengen. Niemand weet of het echt waar is. Er was (en is) goud in de Nationale Bank, en er was een locomotief die sterk genoeg was om goud snel te vervoeren. Maar wil dat zeggen dat het goudspoor echt bestaat en waar ligt het dan precies?