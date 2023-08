Mysteries van Vlaanderen: ultramarijn, ook wel het blauwe goud

In de zoektocht naar blauw poeder in enkele Gentse tuinen voor de reeks mysteries van Vlaanderen, stoot Radio2 op ultramarijn. Het is een blauw pigment met een bijzonder verhaal. Het was ooit zo kostbaar dat het duurder was dan goud. "Rubens stuurde een extra factuur voor de blauwe verf alleen, omdat er ultramarijn in zat", zegt Louise Decq. Zij is doctor en verbonden aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK).