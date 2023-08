Mysteries van Vlaanderen: waarom is de aarde blauw in een Gentse wijk? (deel 2)

Bleu d’Outremer was niet zomaar een klein Vlaams fabriekje: de fabriek was een tijdlang een van de wereldproducenten van het kleurpigment ultramarijn en van blauwsel. “Dat was echt een enorme fabriek,” bevestigt ook An. “Er was een grote laspost, waar aan de machines werd gewerkt. Er stonden drie of vier gigantische ovens. Douches ook voor de werkmannen. Een stuk verderop op het terrein – en dat was echt een eindje stappen – lag een inpakfabriek waar het blauwsel verpakt werd. Nu is er veel weg. Maar dat kleine huisje met de trappengevel vooraan, daar woonden wij, en dat staat er nog altijd. Het venstertje op de eerste verdieping is dat van mijn oude kamer,” zegt An vol nostalgie.