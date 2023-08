Natuurgebied Torfbroek in Kampenhout opgefrist: oude Sabena-stortplaats is verwijderd

Natuurgebied Torfbroek in Kampenhout staat bij natuurliefhebbers bekend voor zijn zeldzame plantensoorten, met name de speciale orchideeën die er groeien. Daarnaast werd het natuurgebied ook gebruikt door de voormalige vliegmaatschappij Sabena. Zij stortten er in de jaren 50 allerlei afval in de grond, zoals oude vliegtuigzetels, en borden en glazen.