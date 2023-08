Senioren in Hoeilaart bezorgd over nieuwe huisartsenwachtpost in Wezembeek: "Gaan alle dokters wel Nederlands kennen?"

Okra is ook bezorgd over de taalkennis van de dokters in de centrale wachtpost voor de volledige Druivenstreek: "We vragen ons af of alle dokters in de wachtpost wel Nederlands zullen kennen. We weten ook nog niet hoeveel dokters er van wacht zullen zijn en of ze nog huisbezoeken zullen doen. Hopelijk krijgen we snel meer uitleg over de werking van de huisartsenpost. Wie weet kunnen zo wat bezorgdheden weggewerkt worden. Maar uiteraard zullen we het missen om tijdens het weekend naar onze vertrouwde huisarts te bellen".

"Er wordt te weinig rekening gehouden met de behoeften van senioren, vindt Alain Borreman : "Dat zien we ook bij de wachtposten van de apothekers in de Druivenstreek. Wie 's nachts medicatie nodig heeft, moet al gauw naar Bosvoorde, Genval of Woluwe. Ook dat vinden wij onaanvaardbaar."