Ontploffing in Aalst beschadigt auto en voordeur, omstandigheden nog onduidelijk

In Aalst heeft vannacht een ontploffing plaatsgevonden aan de voordeur van een huis. De knal was in de ruime omgeving te horen. De voordeur van het huis raakte zwaar beschadigd, net als enkele wagens in de straat. Niemand raakte gewond. Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het ongeval.