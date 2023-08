Besteding buurtbudget zorgt voor ophef in Diest: "Stad moet die vijver aan Ezeldijkmolen sowieso opfrissen"

De stad Diest kent elke deelgemeente een budget van 50.000 euro toe om buurtprojecten te ondersteunen. Via een stemming kunnen de inwoners mee beslissen aan welke projecten het geld wordt besteed. In de lijst met mogelijke projecten staan onder meer de opfrissingswerken aan de vijver en het brugje aan de Ezeldijkmolen. Volgens de N-VA-fractie is het stadsbestuur sowieso al van plan om die werken uit te voeren.