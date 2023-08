Opnieuw verwaarloosde paarden weggehaald bij manege in Kasterlee: "Erg vermagerd en zeer zware schimmelinfectie"

"We werden opgeroepen voor een ernstige schimmelinfectie", vertelt Melissa Grootjans, vrijwilligster bij het opvangcentrum. "Dat paard had veel pijn. De schimmel had kloven en barsten veroorzaakt en zorgde voor erg veel jeuk. We troffen ook een merrie met veulen aan. De merrie was erg vermagerd. Haar staart was in de loop der jaren geamputeerd en ook de staat van haar hoeven was schrijnend."