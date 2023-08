Pakistaanse oud-premier Imran Khan mag vijf jaar lang geen politieke functie uitoefenen

Imran Khan werd het voorbije weekend veroordeeld omdat hij in de periode dat hij premier was cadeaus die hij tijdens buitenlandse reizen had gekregen zou hebben doorverkocht. Het zou onder meer gaan om horloges die hij cadeau kreeg van een koninklijke familie.

De 70-jarige Khan werd na zijn veroordeling gearresteerd in zijn woonplaats in Lahore en opgesloten in de gevangenis. Zijn advocaten hebben vandaag aangekondigd dat hij tegen zijn veroordeling in beroep gaat.