Pottenbakkers van creatief atelier 't Verloren Uurke in Meise vinden eindelijk nieuw onderkomen

In juli 2021 keurde de brandweer het toenmalige onderkomen van creatief atelier 't Verloren Uurke af. Voor de lessen kantklossen, tekenen, pasteltekenen, aquarel en juwelen werd in april 2022 een nieuw onderdak gevonden in lokalen in de OCMW-campus. Maar de afdeling pottenbakken bleef met lege handen achter, want het was in die lokalen niet mogelijk om een bakoven te plaatsen.