Provinciehuis Oost-Vlaanderen staat te koop: kijk binnen in dit stukje beschermd erfgoed

Het gebouw werd opgetrokken in 1955 en is een gedeelde eigendom. De federale overheid is voor 32,45 procent eigenaar. De Provincie Oost-Vlaanderen voor 67,55 procent. Het gebouw is erkend als beschermd erfgoed. Het terrein is 5.329 m² groot waarvan 2.910 m² bebouwde grondoppervlakte. Stilistisch is het een voorbeeld van het modernisme en meer specifiek van het modern classicisme (circa 1930 tot 1960). Het is opgetrokken in beton en metselwerk.

In het provinciehuis bevindt zich onder meer de raadzaal waar de deputatie van de provincie samenkomt, vergaderzalen, een binnentuin, parkeergarage en een conciërgewoning. De instelprijs is 17,5 miljoen euro. Kandidaat-kopers hebben nog tot 22 januari 2024 de tijd om een bod uit te brengen.