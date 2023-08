Recordcijfer verkeersgewonden in Brussel door succes steps en fietsen

"Fietsers blijven sinds 2010 gestaag jaar na jaar in de statistieken stijgen – zelfs tijdens de covidcrisis – met na twaalf jaar een groei van bijna 170 procent. Dat is indrukwekkend, maar de stijging van het werkelijke fietsgebruik is nog hoger. Volgens tellingen van fietsorganisatie Pro Velo is er sprake van een stijging van meer dan 300 procent sinds 2010", aldus Brussel Mobiliteit. "De covidcrisis was hier een echte accelerator."