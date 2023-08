Luxevilla's op Tenerife of winkelen in Parijs: tientallen Russen dicht bij Poetin of het leger ontlopen westerse sancties

De westerse sancties lokken verdeelde reacties uit in Rusland. Sommige Russen vinden dat individuele burgers niet gestraft moeten worden voor Poetins beslissing om ten oorlog te trekken. Anderen vinden dat iedereen van wie de rijkdom en het succes terug te brengen zijn tot het Kremlin, verantwoordelijk gesteld moet worden.

Isinbajeva probeert de controverse van zich af te schuiven door de focus te verleggen van haar banden met Poetin naar haar carrière en wat ze bereikt heeft als atlete. De Russische wordt nog altijd beschouwd als de beste polsstokspringster in de geschiedenis van de sport. En dat levert haar een wereldwijde status op, zegt ze: "Ik ben iemand van de wereld. Ik ben dat altijd geweest en zal dat blijven."

Isinbajeva's rol is echter niet zo onschuldig als ze het zelf wil voorstellen. In 2020 zat ze in een werkgroep over aanpassingen aan de grondwet. In die hoedanigheid heeft ze het mee mogelijk gemaakt dat Poetin tot 2036 aan de macht zou kunnen blijven. Toch zijn er geen sancties tegen haar getroffen.

Bij Kitajeva is dat wel het geval. Tenminste in Canada en Oekraïne. Maar niet in de Europese Unie. Tegen Timur Ivanov, de viceminister waarmee ze een relatie zou hebben, hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten wel sancties getroffen. Maar ook zijn ex-vrouw zou het voorbije jaar nog probleemloos naar Europa zijn gereisd om er te gaan shoppen, onder andere in Parijs.