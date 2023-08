Rusland herschrijft geschiedenisboeken: "Zoveelste stapje in het kneden van hoe mensen moeten denken"  

"De kans is klein dat er kritiek op zal komen", zegt Laenen nog. "Het regime is er best wel in geslaagd om patriottische gevoelens aan te wakkeren en het 'we moeten het nazisme bestrijden'-verhaal levendig te houden." Dat in combinatie met een regime gebaseerd op het zaaien van angst, sluit vele vormen van protest uit. "Mensen die het toch aandurven om kritiek te geven, zoals Aleksej Navalny, worden systematisch gestraft." Wat de Russen in stilte denken, is moeilijk te achterhalen.