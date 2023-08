Sint-Trudo ziekenhuis neemt cleanroom in gebruik om medicatiebereidingen te maken

"Iemand die chemotherapie krijgt, moet lastminute een bloedonderzoek krijgen, om de bereiding op maat van de patiënt te kunnen doen. Zo kunnen we tot op het moment zelf aanpassingen doen in de chemo in functie van het klinisch beeld van de patiënt", zegt hoofdarts Joan Vlayen. "Die werkwijze garandeert het beste resultaat van de behandeling. Dankzij deze cleanroom kunnen we de doorlooptijd van de chemobehandelingen ook in de toekomst zo vlot mogelijk laten verlopen."