Spanje beleeft derde hittegolf van de zomer, Portugal blijft vechten tegen bosbranden

Ook in Spanje gaan de temperaturen opnieuw al enkele dagen in de richting van 40 en zelfs 45 graden. Het land beleeft zijn derde hittegolf van de zomer. Volgens de weerdienst zal die aanhouden tot donderdag of vrijdag.

Morgen worden de hoogste temperaturen verwacht. In twaalf provincies is dan code rood van kracht, het hoogste alarmniveau. Het gaat om gebieden in de regio's Andalusië, Madrid en Castilië-León, maar ook in de noordelijke regio Baskenland.