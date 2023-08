Stad Oostende maakt strand weer vlakker na stormweer zodat strandcabines opnieuw bereikbaar zijn

"Het is echt heel uitzonderlijk dat we het zand weer vlak moeten maken tijdens de zomervakantie", reageert waarnemend burgemeester Kurt Claeys (Open VLD). "Door het stormweer van de afgelopen dagen zijn er veel putten en ophopingen ontstaan. Daardoor zijn een aantal strandcabines die tegen de dijk staan niet meer toegankelijk. Het gaat over bergen zand tot anderhalve meter. Dan is het niet meer de taak van de mensen met een strandcabine, maar moeten we als stad ingrijpen."

Een externe firma is vandaag gestart met nivelleringwerken op het strand om de zandophopingen weg te werken, dat kan nog een aantal dagen duren. "Het zal een stuk machinaal zijn, maar er zal ook met de hand geschept moeten worden. We moeten plaats per plaats bekijken", aldus Claeys.