101-noodcentrale provincie Antwerpen dreigt met staking: "Onderbemand en uitgeput door vele overuren" 

De noodcentrale 101 voor de provincie Antwerpen, die je kan bellen als je dringend politie nodig hebt, dreigt met een staking. Dat schrijft De Morgen en is aan ons bevestigd door de vakbond. De reden is een groot personeelstekort. "Momenteel werkt er maar 52 procent van de voorziene 120 personeelsleden. Je kan dat misschien even volhouden, maar die schrijnende situatie in Antwerpen sleept al jaren aan", zegt Joery Dehaes van de christelijke vakbond ACV. "Mensen die de 101 bellen moeten nu al langer wachten."

"Voor de zomerperiode werd het personeel gevraagd om nog even een tandje bij te steken. Er werden 3.600 overuren ingepland. De mensen hebben die overuren geklopt met het oog op een betere situatie in september en oktober. Maar nu blijkt dat ze opnieuw ingepland stonden met 3.600 overuren. Dit kan niet blijven duren, de mensen zijn gewoon op. Er zijn dan overlegmomenten en opleidingen geschrapt, waardoor er nog maar 2.200 overuren gepland zijn, maar dat is maar een lapmiddel. Dat is geen oplossing op lange termijn."