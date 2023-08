Hevige regen en aardverschuivingen teisteren Zweden en Noorwegen: "Iedereen houdt zijn hart vast"

Ook Zweden zet zich schrap voor wat het zwaarste noodweer in 50 jaar zou kunnen worden. In delen van het land is code rood afgekondigd. De situatie is nu al zeer gespannen. In de stad Åre, een skioord, zijn straten openbroken door aardverschuivingen nadat de rivier Süsabacken buiten haar oevers was getreden.

Op beelden is te zien hoe hoe de grond onder een snackbar wordt weggespoeld door watermassa's. "Het water stroomde recht vanuit de bergen de stad binnen", zegt een reddingswerker. Het sleurde rotsblokken, afgebroken takken en modder met zich mee het stadscentrum in.

In de stad Göteborg stond het gebied van de vissershaven onder water nadat de rivier de Göta älv buiten haar oevers was getreden.