Minderjarige Club Brugge-supporter 4 weken in Deense jeugdgevangenis na schermutseling na Europese match

De jongen moest daarvoor in Denemarken voor de jeugdrechter verschijnen en die stuurde hem voor vier weken naar een jeugdinstelling. Zijn ouders namen in ons land een advocaat. Ze hebben beroep aangetekend bij het Hooggerechtshof in Kopenhagen, om de minderjarige jongen zo snel mogelijk weer thuis te krijgen. Maar de rechter in beroep heeft vandaag al uitspraak gedaan en hij moet nog tot 1 september in de jeugdinstelling blijven.

"Ik vind dit een zeer zware sanctie voor een minderjarige van 17 jaar, die niet gekend is bij het gerecht en nooit eerder werd veroordeeld", zegt Franky Baert, de advocaat van de ouders. "Je mag niet onderschatten wat een impact een opsluiting van vier weken in een vreemd land voor een minderjarige heeft."