Toeristische stoomtrein Puurs-Baasrode rijdt week lang door Polen: "Maanden gewerkt om hem klaar te maken"

"In België zijn we altijd voorloper geweest in het bouwen van stoomlocomotieven. Dat weten ze ook in Polen", vertelt Sander Buyens, voorzitter van Stoomtrein Dendermonde-Puurs VZW. "Daar rijden trouwens een aantal Belgische machinisten met stoomtreinen. Zij hebben een goed woordje gedaan om deze locomotief op een internationale stoomparade van Wolzstyn te krijgen. Wij hebben de locomotief na een jarenlange restauratie in in 2021 opnieuw in dienst genomen en zijn heel fier dat we aan dat festival mogen deelnemen, op uitnodiging van de Poolse Spoorwegmaatschappij PKP."