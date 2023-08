Turnhoutse horeca mag opnieuw gekleurde parasols en stoelen gebruiken: "Verplichte zwart-wit is gedateerd"

In dat nieuwe terrasplan is opnieuw ruimte voor meer kleurrijke parasols, luifels en terrasmeubels. "Dat komt de eigenheid van elke horecazaak ten goede", zegt Versteylen. Ook op andere vlakken is het plan gemoderniseerd. "In de vorige versie waren plastic stoelen verboden want dat was sowieso goedkoop en weinig kwalitatief. Denk aan de witte stoelen. Maar tegenwoordig is er ook heel wat kwaliteit te vinden in verschillende materialen."

De stad en de horeca streven nog steeds een zekere samenhang na via een moodboard met kleurenschema's waar horeca-uitbaters inspiratie uit kunnen halen. "We willen ook nieuwe trends beter opvolgen door regelmatig ons sfeerbord aan te passen. Wie iets wil invoegen kan dat in een overleg ter sprake brengen", zegt bevoegd schepen Stijn Adriaensens (N-VA).