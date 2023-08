UAntwerpen gaat voor minder vlees op het bord: studentenrestaurants tegen 2030 voor 80 procent vegetarisch

Over 7 jaar moet 80 procent van alle maaltijden in de 5 studentenrestaurants van de Universiteit Antwerpen vegetarisch zijn. Dat staat in een nieuw klimaatplan van de universiteit. Nu al is 55 procent van de verkochte maaltijden vegetarisch of vegan. Door het nog meer aan te bieden hoopt de universiteit dat studenten en personeelsleden ook buiten de universiteit minder vlees gaan eten.