Zware vechtpartij in kraakpand in Vilvoorde eist dodelijk slachtoffer, 14 personen opgepakt

De toegesnelde politie kon in de omgeving veertien personen oppakken, die messen en knuppels bijhadden, en trof in het kraakpand het stoffelijk overschot van een zwaar toegetakeld persoon aan. Een autopsie moet duidelijkheid brengen over de identiteit van dat slachtoffer en de wijze waarop hij om het leven is gebracht, aldus burgemeester Bonte. De opgepakte personen worden ook verhoord.

Volgens de burgemeester zijn verschillende van hen goed gekend bij de lokale politie van Vilvoorde-Machelen: "Het gaat om mensen die al verschillende malen zijn opgepakt voor kleine misdrijven en van wie herhaaldelijk is vastgesteld dat ze illegaal op het grondgebied zijn. Ze zijn ook al meermaals ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken en meermaals uitgewezen, maar ze houden zich dus nog steeds op het grondgebied op. Dat is uitermate frustrerend voor onze politiediensten en een schrijnend voorbeeld van een falend uitwijzingsbeleid."

Het pand waar de feiten plaatsvonden is eigendom van het Katholiek Onderwijs Vilvoorde, dat het had aangekocht om het college in Vilvoorde uit te breiden. Enkele maanden geleden was al vastgesteld dat er krakers woonden en burgemeester Bonte gaf toen het bevel om het hermetisch af te sluiten. "Dat is ook gebeurd, maar blijkbaar is het toch opnieuw gekraakt en bewoond", aldus burgemeester Bonte.