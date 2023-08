James Webbtelescoop doet ontdekking die toch minstens één grote kosmische vraag oproept

Wat het mysterieuze kosmische vraagteken ook is, het is ontzettend ver weg. Dat kunnen de wetenschappers afleiden door de kleur. De golflengte van licht wordt langer als het zicht van de waarnemer verwijdert. Een langere golflengte zit meer in het rode spectrum van licht. Dit wordt "roodverschuiving" genoemd. Hoe roder een object met andere woorden lijkt, hoe verder het van ons bevindt.

"Meer onderzoek is nodig om zeker te zijn wat het precies is", meldt de woordvoerder van de wetenschapsdivisie nog. "Dit is wellicht de allereerste keer dat we dit specifieke object hebben waargenomen. Webb heeft ons al veel nieuwe verafgelegen sterrenstelsels getoond, maar er ligt nog veel wetenschappelijk werk op de plank."