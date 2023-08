Wat is het effect van de Italiaanse overwinstbelasting op de banken? "Dit is een moeilijke evenwichtsoefening"

De belasting heeft een effect op de winstcijfers en dat is de beurs niet ontgaan. "We zien dat de waarde van de bankenaandelen meteen met gemiddeld 5 procent is gedaald. Dat is te begrijpen, want die overwinstbelasting zal ervoor zorgen dat de winsten van de banken met een aanzienlijk bedrag zullen dalen, waardoor de aandelen minder interessant worden voor beleggers", legt Maus uit.