Vrijwilligers op Lokerse Feesten helpen ongewenst gedrag tegen te gaan

De vrijwilligers worden niet ingezet omdat er veel problemen zijn met ongewenst gedrag op de Lokerse Feesten. Vorig jaar zijn er over de volledige tien dagen amper vijf problemen gemeld. Maar de organisatoren zijn van mening dat elke melding er één te veel is, "je weet immers nooit of er een dark number is", dus hoeveel personen niets zeggen. Daarom doet ze een beroep op We Care A Lot. Ook andere festivals als bijvoorbeeld Tomorrowland werken daarmee samen.

Tot nog toe zijn de vrijwilligers nog maar twee keer tussenbeide moeten komen. Naast deze aanpak met mensen die je kan aanspreken is er er ook een QR-code die slachtoffers kunnen scannen en zo verder geholpen worden, "dat is een anoniemere aanpak".