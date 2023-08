Vrouw (89) even in levensgevaar na overval in Ninove, parket voert onderzoek

Het is al de tweede vorm van geweld op korte tijd in Ninove. Vorige week nog werd een man aangevallen aan een supermarkt. Hij overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen. De raadkamer heeft deze voormiddag beslist dat de verdachte van die aanval blijft aangehouden.

Naar aanleiding van de twee incidenten verhoogt de stad Ninove het aantal politiecontroles: "Hoewel de twee incidenten los staan van elkaar willen we die maatregel wel nemen", zegt burgemeester Tania De Jonghe (Open VLD). "We voorzien maximale politie-inzet. Hotspots waar regelmatig overlast is, worden extra in de gaten gehouden. De gemeenschapswacht zal opnieuw patrouilleren, zo is er meer controle in de binnenstad."