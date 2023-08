Duur hengelgerief vernield op luchthaven: "Bandensporen op de doos, toch amper vergoed"

Die regels werden gemoderniseerd, met het Verdrag van Montréal. “Daarin staat dat de “maximum liability” per persoon voor bagage 1.585 euro is, als de passagier de waarde ervan kan aantonen. Ook Ryanair moet dat verdrag volgen, want zowel Ierland als België heeft dat ondertekend. Dus zij mogen de waarde van bagage niet meer per kilo schatten.”

In het geval van het hengelmateriaal heeft Ryanair een poging gedaan om er goedkoop van af te komen, door een vergoeding van 500 euro voor te stellen. Dat is eigenlijk 250 euro per persoon. “Maar Ryanair doet hier niets onwettelijks. Zij mogen een lagere schadevergoeding dan 1.585 euro voorstellen, als de passagier hiermee akkoord gaat.”

Filip en Piet hebben met minstens 1 factuur aangetoond dat hun hengels minimum 800 euro waard waren, dus in principe hadden ze meer moeten krijgen. “Maar wij hebben al voor akkoord ondertekend omdat we het, zoals de professor zelf zegt, al zo beu waren. Wij hebben wel prachtige snoeken gevangen en gaan volgend jaar weer."

Professor Wouter Dewulf raadt Filip en Piet dan wel aan een aparte verzekering te nemen voor hun oversized of fragile luggage. "Of wat ook kan: een extra stoel boeken voor de hengels zelf. Misschien zijn ze daar net te lang voor, maar weet dat muzikanten dat soms ook doen voor een gitaar bijvoorbeeld, omdat die hen meer waard is dan wat de maatschappij er bij schade voor zou betalen."