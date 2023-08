Ruim 250 jongeren sluiten Wereldjongerendagen af in Sint-Romboutskathedraal in Mechelen: "Het was onbeschrijfelijk"

"Ik heb zoveel nieuwe mensen leren kennen en in interactie kunnen gaan met andere landen. Het is een zalig gevoel om te weten: we zijn hier met zoveel hier, allemaal met hetzelfde doel", vertelt Maren Genen (16). Voor vele jongeren was de slotwake het hoogtepunt. "Tijdens die laatste nacht sliepen we met 1,5 miljoen jongeren samen op een veld en de paus was er dan ook. Dat is een zot gevoel dat over 4,5 kilometer lang meer dan een miljoen jongeren samen slapen. Dat was echt indrukwekkend. We zijn hier met genoeg om te bewijzen dat het geloof jongeren echt nog wel bezighoudt."