Arts in Phoenix (VS) over extreme hitte: "Grootste toevloed van ernstig zieke patiënten sinds corona, bewusteloos of met brandwonden"

De eerste slachtoffers van de extreme hitte in Phoenix zijn thuislozen. Ongeveer de helft van de mensen die worden opgenomen met een hitteslag zijn daklozen. "Ik ben heel bezorgd over die groep, maar evengoed over arbeiders die in open lucht moeten werken, zoals in de bouwsector, op daken, in tuinen. Eigenlijk is het voor iedereen die geen airco heeft een zorgwekkende periode."

In Vlaanderen is de situatie uiteraard anders dan in Arizona, maar ook hier kunnen we extra maatregelen nemen tegen de hitte. In een stad is het warmer dan op het platteland vanwege het effect van het hitte-eiland, maar we kunnen als mens de natuur inzetten om voor extra verkoeling te zorgen.

Dat kan bijvoorbeeld door de aanleg van extra groen en extra waterpartijen, of groen op gevels en daken. Verschillende Vlaamse steden zijn daar al mee bezig. In Phoenix zou de hitte inmiddels iets moeten afnemen deze week.