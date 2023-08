Zulte opent meldpunt om Japanse duizendknoop beter te bestrijden

Duizendknoop is een woekerplant, die zonder bestrijding inheemse plantensoorten kan verdringen. De stevige wortels kunnen ook wegen en gebouwen beschadigen."Inwoners die de Japanse duizendknoop tegenkomen in Zulte, kunnen dat melden per mail. Daarna doen onze gemeentediensten het nodige om de plant te bestrijden. De plant kan zich heel makkelijk vermenigvuldigen, ook in de winter. Dus het is niet zo eenvoudig om alles uit te roeien. We hebben al een aantal meldingen binnengekregen." Inwoners kunnen de gemeente op de hoogte stellen via het e-mailadres tud@zulte.be. Er is ook een nationaal meldpunt op www.waarnemingen.be/exoten.