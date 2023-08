22 bezwaarschriften tegen geplande woonwijk Houtpark op be-MINE site in Beringen

Het is nog niet duidelijk wat de inhoud is van de huidige bezwaren. Maar vermoedelijk ligt die in de lijn van de vorige. Die gingen toen onder meer over het verdwijnen van natuur. Burgemeester Thomas Vints vult aan: "Het ging toen inderdaad om behoud van waardevol groen. Intussen is er een inventaris gemaakt van het groen, en er blijft dus een aanzienlijk deel van het bos behouden, zo'n 10.000 vierkante meter bos denk ik."

In de bezwaren die in mei al werden ingediend, was er ook bezorgdheid over de leefbaarheid van het gebied en over de grootte van het aantal woonentiteiten.