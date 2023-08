Afgebrande kaarsgieterij in Wingene wil snel heropstarten

Charlotte Lagae heeft al een nieuw pand op het oog, wat verder in dezelfde straat in Wingene. “Dat was onze grootste zorg, want hier konden we onmogelijk onze activiteiten nog voortzetten. Vanaf nu zal het snel gaan. Vandaag werden al de belangrijkste grondstoffen besteld om weer aan het werk te kunnen. Het zijn slapeloze nachten geweest, maar we zijn het aan de klanten verplicht om zo snel mogelijk weer operationeel te zijn. Meteen na de brand heb ik erg optimistisch gezegd dat we na twee weken weer aan het werk zouden gaan. Maar ik denk nu dat die timing realistisch is.”